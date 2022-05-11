Week: военную операцию на Украине спровоцировала ошибка США

Американские власти проигнорировали опасения Москвы из-за расширения Североатлантического альянса на восток, что привело к эскалации конфликта на Украине, пишет журналист Week Эндрю Дэй.

Он назвал ошибочным мнение, согласно которому НАТО носит "сугубо оборонительный характер".

"Независимо от того, угрожало ли НАТО России или нет, Путин считал, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации", — сказано в журнале.

Автор статьи отмечает, что данные опасения были вполне предсказуемыми, и конфликта можно было бы избежать, если бы США отнеслись к ним серьёзно.

Как напомнил Дэй, в преддверии военной операции на Украине администрация Джо Байдена отказалась обсуждать с Москвой вопросы о расширении альянса.

Журналист считает, что США следует работать над тем, чтобы Украина стала нейтральным государством.

Председатель Военного комитета блока НАТО Роб Бауэр сообщил, что акт РФ — НАТО от 1997 года не ограничит объединение в наращивании силового присутствия в Восточной Европе. Также представитель альянса заявил о безуспешной попытке поговорить с руководителем Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.