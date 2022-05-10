Кулеба: если Украина не получит статус кандидата в ЕС, это будет обман

Если Украине не дадут статус кандидата на членство в Евросоюзе, это будет означать, что Европа ведёт нечестную игру по отношению к Киеву, обманывая его. Такое мнение выразил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины пригрозил Европе, заявив, что Киев терпеть такое отношение к себе не намерен.

"Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно, что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это терпеть", — сказал Кулеба.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала киевским властям, что в июне будет решено, получит ли Украина статус кандидата в ЕС или нет.

По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, получение Украиной статуса официального члена ЕС может занять много лет. Он считает, что Киеву нужно довольствоваться тем, что он уже и так входит "в европейскую семью".