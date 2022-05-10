Если Украине не дадут статус кандидата на членство в Евросоюзе, это будет означать, что Европа ведёт нечестную игру по отношению к Киеву, обманывая его. Такое мнение выразил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины пригрозил Европе, заявив, что Киев терпеть такое отношение к себе не намерен.
"Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно, что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это терпеть", — сказал Кулеба.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала киевским властям, что в июне будет решено, получит ли Украина статус кандидата в ЕС или нет.
По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, получение Украиной статуса официального члена ЕС может занять много лет. Он считает, что Киеву нужно довольствоваться тем, что он уже и так входит "в европейскую семью".
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