В МИД Украины разочарованы словами главы МИД Австрии о членстве Киева в ЕС

Представители министерства иностранных дел Украины не смогли скрыть разочарования позицией МИД Австрии о том, что Киев не может быть полноправным членом Евросоюза, и отношения с ним Брюсселю нужно выстраивать особенным образом, не так, как с другими странами, входящими в ЕС.

"Разочарованы высказываниями федерального министра иностранных дел Австрии о европейском будущем Украины. Считаем их стратегически недальновидными и не отвечающими интересам объединенной Европы. Такие высказывания также игнорируют тот факт, что большинство населения стран-учредителей ЕС поддерживает членство Украины", — сказал пресс-секретарь МИД Украины Олега Николенко, слова которого опубликованы на сайте ведомства.

Николенко напомнил высказывание министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заявившего, что украинцы и так страдают из-за ошибочной политики многих стран Европы, которые "необъективно воспринимают реальность, позволив России подрывать стабильность в ЕС".

Пресс-секретарь подчеркнул, что в том, что Европа сейчас живёт в мире и спокойствии, есть заслуга украинского лидера Владимира Зеленского, и только его "несокрушимая воля и смелость" смогла защитить безопасность в Европе, сказал Николенко.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.