Один из лучших лётчиков Украины погиб при высадке десанта на Змеиный

В результате неудачной попытки ВСУ высадить десант на остров Змеиный в Чёрном море погиб один из лучших лётчиков Украины — полковник Игорь Бедзай. Об этом сообщают украинские источники.

Офицер — бывший командир 10-й морской авиационной бригады ВМСУ. На её вооружении стоят вертолёты разных модификаций. Под руководством полковника бригада стала единственным украинским подразделением, которой удалось самостоятельно вывести остатки своей исправной авиационной техники из Крыма под Николаев.

Предполагается, что Бедзай находился на борту одной из "вертушек", сбитых у острова силами российских ПВО.

Ранее стало известно о ликвидации под Харьковом подполковника ВСУ Юрия Савчина, принимавшего участие в боевых действиях в Донбассе в 2014 году.