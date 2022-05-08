Военкор Поддубный: контроль над Змеиным позволит ВСУ разблокировать Одессу

Украинские вооружённые силы не оставляют попыток вернуть под свой контроль остров Змеиный. В воскресенье вечером российские ПВО снова уничтожили в районе острова беспилотник "Байрактар-ТБ2".

Также сегодня появилась информация, что киевские формирования планируют применить поставленные из США гаубицы M777 для обстрела Змеиного. В украинских соцсетях пишут, что американские орудия в Одессу уже доставлены.

ВСУ собираются разместить гаубицы на островах в устье Дуная, откуда они смогут достреливать до острова, правда только при использовании снарядов Excalibur, дальность стрельбы которых достигает 40 километров, отметил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его мнению, ВСУ так упорно бьются за Змеиный из-за его выгодного стратегического расположения.

В случае перехода острова под контроль Киева ВСУ смогли бы разблокировать Одессу и возобновить поставки вооружения и ГСМ из Румынии по морю, пояснил журналист.

"Поэтому, несмотря на предыдущие неудачи, Киев все равно будет предпринимать попытки захватить остров", — заключил он.

Ранее блогер Юрий Подоляка предположил, что скоро за Змеиный начнётся настоящая борьба, и он может стать проблемой для ВСУ.