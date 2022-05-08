Подоляка: остров Змеиный вскоре может стать проблемой для ВСУ

Самые важные события сейчас происходят на юго-западе Одессы. Этот район последние несколько дней очень жёстко обрабатывается российскими крылатыми ракетами и авиацией. Такое мнение высказал украинский журналист, блогер Юрий Подоляка.

Он заметил, что авиация наносит удары не только по аэродромам и местам расположения систем ПВО в районе Одессы, но и далее в районе северо-одесской области и Николаевской областей, что указывает на приближающиеся "очень интересные события".

Блогер считает, что всё это как-то переплетено с событиями, развивающимися вокруг острова Змеиный, за который в последние дни развернулось настоящее сражение. ВСУ попытались вернуть контроль над этим небольшим клочком земли в Чёрном море, но потерпели поражение — поле боя осталось за российскими войсками, добавил эксперт.

"Этот ключевой участок земли, который позволяет контролировать по сути всё южное побережье Одесской области, остался под контролем российских вооружённых сил. И очень скоро это может стать настоящей проблемой для ВСУ", — заключил Подоляка.

Напомним, 7 мая ВСУ попытались отбить остров Змеиный, однако потерпели поражение и отступили.