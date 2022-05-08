Зеленский: визит Байдена в Киев стал бы "важным сигналом"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеру США Джо Байдену нужно лично приехать в Киев. По мнению главы Незалежной, его визит стал бы очень "важным сигналом".

Как подчеркнул Зеленский, визит американского лидера в столицу Украины был бы "плюсом" и для Незалежной, и для США.

"Я думаю, это очень важно. Полагаю, это было бы важным сигналом", — заявил он в интервью каналу Fox News.

Для кого конкретно визит Байдена бы стал "сигналом", Зеленский не уточнил.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление главы Украины о том, что он считает Америку "самой могущественной страной", которая выступает акселератором санкционной политики против России. По словам Зеленского, к такому выводу он пришёл потому, что не видит "единства среди лидеров ЕС".