Зеленский разочаровался в ЕС: "В санкциях против России нет единства"

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что Киев не видит единства среди лидеров ЕС в вопросе санкций против России. По его мнению, Евросоюз должен единогласно одобрить шестой пакет ограничений.

Как подчеркнул лидер Незалежной, на данный момент "самой могущественной" страной является США.

"Европейский союз должен занимать единую позицию. Однако в том, что касается определённых санкций, это не соответствует действительности", — заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News. — "Пока что я вижу, что США выступают акселератором санкционной политики. На мой взгляд, так и должно быть, поскольку они — самая могущественная страна на сегодняшний день".

Кроме того, президент Украины похвалил и британских властей, которые, по его словам, предоставили Незалежной "беспрецедентную помощь".