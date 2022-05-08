Рогозин: ЦРУ не удастся "замазать" участие США в убийстве российских военных

США не удастся скрыть передачу разведданных США Украине, из-за чего погибли российские военнослужащие, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, у России "хорошая память".

Комментируя заявление главы ЦРУ Уильяма Бёрнса о том, что утечка информации "это безответственно и опасно", Рогозин подчеркнул, что прямое участие США в обмене разведданными с Киевом уже "замазать" не получится.

"Поздно пить боржоми, мистер Бёрнс", — обратился Рогозин к Бёрнсу. — Вам вряд ли удастся замазать прямое участие США в убийстве российских военнослужащих и передаче разведданных, в том числе космических сервисов связи и наблюдения, которые осуществлялись орбитальными группировками Соединённых Штатов, включая Старлинк, и Евросоюза".

Как подчеркнул Рогозин, россияне "злые и память у нас хорошая".

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление главы ЦРУ "об утечке" разведанных США по ситуации на Украине, которые якобы случайно попали в публичное пространство. Как подчеркнул Бёрнс, это скорее "исключение из правил" и обычно такого не происходит.