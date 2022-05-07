У одной из стартовых площадок на космодроме Байконур заметили гражданина Великобритании и гражданку Белоруссии. Подозрительных личностей оперативно задержали.
Об инциденте рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран") гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины", — сообщил глава Роскосмоса.
Задержанных направили в УВД г. Байконур. С целью выяснить обстоятельства произошедшего ведутся следственные действия.
Британец Бенджамин Рич, о котором сообщает Дмитрий Рогозин, — блогер канала "Лысый и обанкротившийся" (3,5 миллионов подписчиков). Он рассказывает о путешествиях по Азии и странам бывшего СССР. Рич уже посетил Кыргызстан, Украину и Сирию.
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