На Байконуре задержали иностранных граждан по фамилиям Рич и Зелупа

У одной из стартовых площадок на космодроме Байконур заметили гражданина Великобритании и гражданку Белоруссии. Подозрительных личностей оперативно задержали.

Об инциденте рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран") гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины", — сообщил глава Роскосмоса.

Задержанных направили в УВД г. Байконур. С целью выяснить обстоятельства произошедшего ведутся следственные действия.

Британец Бенджамин Рич, о котором сообщает Дмитрий Рогозин, — блогер канала "Лысый и обанкротившийся" (3,5 миллионов подписчиков). Он рассказывает о путешествиях по Азии и странам бывшего СССР. Рич уже посетил Кыргызстан, Украину и Сирию.

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