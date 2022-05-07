Глава ЦРУ Уильям Бёрнс рассказал, что лидер РФ Владимир Путин возлагает большие надежды на второй этап спецоперации на Украине. Помимо этого он призвал не недооценивать Китай в роли союзника России. Также он отметил, что обнародованные президентом США Джо Байденом данные о подготовке России к спецоперации на Украине — это исключение, а не правило.
Говоря о поддержке России Китаем, Бёрнс предупредил о вероятном риске очень масштабного противостояния западных стран с КНР, которое грозит Западу серьёзными последствями. Поэтому глава ЦРУ попросил воспринимать союзные отношения Китая и РФ максимально серьёзно.
Упомянув утечку разведданных о подготовке РФ к спецоперации на Украине, которая произошла благодаря Байдену, Бёрнс сказал, что так случилось лишь в этот раз, обычно такого не бывает.
"Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно. Это очень рискованно. Опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка информации в частной беседе или публичное обсуждение конкретных вопросов, касающихся разведки", — отметил Бёрнс в интервью Financial Times.
Директор ЦРУ напомнил, что собственная разведка Киева опирается на многочисленные источники информации, а значит, осведомлённость её выше, чем у американской.
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Схема поставок западного оружия на Украину раскрыта. Теперь у ВС РФ одна задача — остановить этот поток.