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Автор Светлана Нерадовская

Глава ЦРУ Бёрнс: Путин возлагает большие надежды на вторую фазу спецоперации

Мир

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс рассказал, что лидер РФ Владимир Путин возлагает большие надежды на второй этап спецоперации на Украине. Помимо этого он призвал не недооценивать Китай в роли союзника России. Также он отметил, что обнародованные президентом США Джо Байденом данные о подготовке России к спецоперации на Украине — это исключение, а не правило.

Глава ЦРУ Бёрнс: Путин возлагает большие надежды на вторую фазу спецоперации

Говоря о поддержке России Китаем, Бёрнс предупредил о вероятном риске очень масштабного противостояния западных стран с КНР, которое грозит Западу серьёзными последствями. Поэтому глава ЦРУ попросил воспринимать союзные отношения Китая и РФ максимально серьёзно.

Упомянув утечку разведданных о подготовке РФ к спецоперации на Украине, которая произошла благодаря Байдену, Бёрнс сказал, что так случилось лишь в этот раз, обычно такого не бывает.

"Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно. Это очень рискованно. Опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка информации в частной беседе или публичное обсуждение конкретных вопросов, касающихся разведки", — отметил Бёрнс в интервью Financial Times.

Директор ЦРУ напомнил, что собственная разведка Киева опирается на многочисленные источники информации, а значит, осведомлённость её выше, чем у американской.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша владимир путин
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