Кулеба: "НАТО уважает Украину, потому что сам не решился надрать задницу России"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна пользуется восхищением "стольких людей в странах НАТО", потому что "не боится России".

"Причина, по которой так много людей в странах НАТО, включая политиков, восхищаются Украиной, очень проста: это потому, что Украина не боится России. И у них есть выбор, а у нас — нет. Поэтому пока все хотят надрать России задницу, мы это делаем", — заявил он в интервью Sky News.

В рамках того же интервью главный украинский дипломат признался, что сейчас не видит возможности размещения войск НАТО на украинской территории. Кроме того, он подчеркнул, что его стране нужны западные ракетные установки и танки, а не "старые советские машины":

"Нам нужна широкая программа перехода от вооружения советского времени к вооружению стандарта НАТО", — подчеркнул Кулеба.