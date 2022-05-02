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Автор Юлия Миленина

Глава МИД Украины Кулеба: Германия — одна из самых нерешительных стран ЕС

Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию действовать более решительно в вопросах, сказанных с оказанием военной помощи Киеву и введением новых ограничительных мер в отношении России.

Глава МИД Украины Кулеба: Германия — одна из самых нерешительных стран ЕС

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он назвал Германию одной из самых нерешительных стран Евросоюза. Кулеба порекомендовал властям ФРГ взять на себя ведущую роль в ЕС для выстраивания качественной восточной политики.

Министр также обозначил три приоритета для ФРГ в отношениях с Украиной:

  • Беспрепятственные поставки оружия Киеву;
  • Ужесточение санкций против РФ со стороны ЕС;
  • Предоставление статуса кандидата для вступления Украины в Евросоюз.

Он также добавил, что Европа лишится стабильности и безопасности, если Вооружённые силы РФ "одержат верх".

Кроме того, Кулеба подчеркнул: диалог между РФ и Украиной периодически продолжается, но "крупных переговоров" не ведётся.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия дмитрий кулеба
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