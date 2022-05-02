Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию действовать более решительно в вопросах, сказанных с оказанием военной помощи Киеву и введением новых ограничительных мер в отношении России.
В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он назвал Германию одной из самых нерешительных стран Евросоюза. Кулеба порекомендовал властям ФРГ взять на себя ведущую роль в ЕС для выстраивания качественной восточной политики.
Министр также обозначил три приоритета для ФРГ в отношениях с Украиной:
Он также добавил, что Европа лишится стабильности и безопасности, если Вооружённые силы РФ "одержат верх".
Кроме того, Кулеба подчеркнул: диалог между РФ и Украиной периодически продолжается, но "крупных переговоров" не ведётся.
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