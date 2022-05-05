Вассерман: Украина прекратит своё существование уже к июлю

По словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, практически все поставки западного оружия на Украину блокируются, не оставляя украинским войскам возможности для ответных ударов.

Таким образом парламентарий отреагировал на заявление Алексея Арестовича, советника офиса украинского лидера Владимира Зеленского, о том, что в июле текущего года украинская армия перейдёт в контрнаступление, если Киев получит достаточно оружия с Запада.

Вассерман отметил в эфире Общественной Службы Новостей, что уже сейчас Западу осуществлять поставки оружия Киеву затруднительно. Транспорт, включая составы с западным оружием, идёт по железным дорогам Украины медленно, потому что российская армия ликвидировала ряд тяговых подстанций железнодорожных путей в Западной Украине.

"Но западные террористы добавляют товарные вагоны с оружием и боеприпасами к пассажирским составам, так что это замедление облегчает нам отслеживание, но само уничтожение этих средств происходит уже не в пути следования, а после разгрузки. Но самое главное, я совершенно не уверен, что Украина просуществует до июля", — сказал Вассерман.