Вассерман: "По окончанию СВО на Украине будут созданы два федеральных округа РФ"

Член комитета Госдумы по просвещению, журналист Анатолий Вассерман считает, что после завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, Россия создаст на освобождённых украинских территориях два округа РФ — Юго-Западный и Новороссийский.

"Новороссийский — это от Харькова на юг к побережью, вдоль побережья и, по меньшей мере, до Тирасполя. А Юго-Западный — то, что останется. Как показывает опыт, нас больше всего любят и уважают те, кто уже успел на нас напасть и получить за это все, что заслужили", — отметил он.

По словам политика, после завершения СВО мировоззрение украинцев кардинально поменяется.

"Думаю, после окончания военной операции вся психологическая накачка, которая была на Украине, очень быстро забудется. Судя по тому, что происходит на уже освобожденных территориях, это считанные дни", — предположил Вассерман.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля.