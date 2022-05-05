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Автор Евгения Васильева

FT: посредничество Турции между РФ и Украиной поможет Эрдогану выиграть выборы

Мир

Британские журналисты заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использовал посредничество между Москвой и Киевом с целью повысить шансы победить на выборах. По словам анонимного собеседника издания, оппозиция признала укрепление позиций нынешнего президента на фоне дипломатической деятельности.

FT: посредничество Турции между РФ и Украиной поможет Эрдогану выиграть выборы

"Турция повысила своё значение как посредника в глазах членов альянса НАТО, и Эрдоган воспользовался данной возможностью", — сказал турецкий оппозиционер, слова которого передаёт FT.

Как отметил политик, шансы оппозиции победить в нынешнее время снизились из-за работы представителей Анкары в качестве посредников в конфликте РФ и Украины.

Ранее Эрдоган пообещал, что продолжит способствовать решению проблемы на Украине. Об этом лидер заявил в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы турция россия украина
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