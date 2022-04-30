Эрдоган: Турция продолжит усилия для решения конфликта между Россией и Украиной

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит усилия, направленные на решение кофнликта между Россией и Украиной, с решимостью и искренностью. Об этом он сказал во время телефонных переговоров с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, сообщает пресс-служба президента Турции.

Известно, что Эрдоган также отметил, что Турция готова оказывать поддержку исследованиям под руководством ООН по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи.

Ранее Эрдоган заявил, что текущая ситуация на Украине показала значимость Турции для всего Евросоюза. Президент подчеркнул, что этот статус страны — результат стараний.