Советник руководителя МВД Украины Виктор Андрусив выразил сожаление в связи с тем, что украинские военные не могут вторгнуться в Приднестровье без разрешения Кишинёва.
Он отметил в интервью телеканалу "Украина 24", что вторжение позволило бы Киеву получить возможность "обменивать ситуацию в Приднестровье на Мариуполь".
"Мы, к сожалению, не можем вторгнуться в Приднестровье. Не можем этого сделать без разрешения Молдавии", — подчеркнул Андрусив.
Ранее министр иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что в регионе нейтрализовали беспилотный летательный аппарат с бомбой. По его словам, дрон могли отправить с территории Украины.
Военный эксперт Владимир Евсеев считает, что Киев вряд ли решится напасть на Приднестровье. Как пояснил специалист, в этом случае российская армия обязательно ответит ракетными и авиационными ударами по скоплению украинских войск на границе с ПМР.
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