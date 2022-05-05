Евсеев: атака Украины на Приднестровье повлечёт неминуемый ответ России

Украина вряд ли решится напасть на Приднестровье, так как в этом случае Россия обязательно ответит ракетными и авиационными ударами по скоплению украинских войск на границе с ПМР. Такое мнение высказал военный эксперт Владимир Евсеев.

Аналитик заметил, что обстрелами здания МГБ республики и провокациями около складов с вооружениями занимались украинские диверсанты. А теперь именно Украина развёртывает на границе войска, что заставило Приднестровье объявить частичную мобилизацию. И именно Украина является реальной угрозой для Приднестровья.

По словам эксперта, в Приднестровье примерно столько же войск, сколько может выставить Украина. Однако, учитывая то, что по украинским войскам со стороны Черноморского флота и авиации, находящейся в Крыму, будет наноситься массированное воздействие, в успехе подобной наступательной операции есть сомнения, пояснил Евсеев в беседе с Украиной.ру.

Он добавил, что ВСУ ещё придётся форсировать и реку. А как они смогут это сделать при отсутствии понтонных средств, трудно представить, заключил военный эксперт.