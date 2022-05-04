Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход компании из России

Гендиректор Coca-Cola Джеймс Квинси допустил полный уход компании с российского рынка.

По словам Квинси, компания не исключает "полное исчезновение" с рынка РФ. При этом он отметил, что не считает уход Coca-Cola тем фактором, который может каким-то образом оказать влияние на позицию Москвы по Украине.

Ранее McDonald's, Coca-Cola и PepsiCo приостановили свою деятельность в России, выразив таким образом протест против российской спецоперации на Украине.