Гендиректор Coca-Cola Джеймс Квинси допустил полный уход компании с российского рынка.
По словам Квинси, компания не исключает "полное исчезновение" с рынка РФ. При этом он отметил, что не считает уход Coca-Cola тем фактором, который может каким-то образом оказать влияние на позицию Москвы по Украине.
Ранее McDonald's, Coca-Cola и PepsiCo приостановили свою деятельность в России, выразив таким образом протест против российской спецоперации на Украине.
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