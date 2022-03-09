Кадыров обрадовался уходу McDonald's и Coca-Cola из РФ: пойло и полуфабрикаты

Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал скрывать радости от того, что McDonald's, Coca-Cola и PepsiCo покидают российский рынок. Он назвал продукты этих компаний пойлом и полуфабрикатами "для желающих страдать ожирением".

Своё мнение лидер республики выразил в публикации в своём Telegram-канале.

""Макдоналдс", "Кока-Кола", "Пепси-Кола" объявили, что в рамках санкций против России уходят из нашей страны. Послушайте, а ведь с каждым днём новости всё лучше и позитивнее! Наконец отечественные производители вздохнут свободно. Они так долго и с нетерпением ждали этого дня. Уходит в прошлое доминирование на рынке американского разрушающего организм пойла и полуфабрикатов от "Макдоналдс" для желающих страдать ожирением", — написал он.

В ряде западных стран в последнее время была развёрнута информационная кампания против тех, кто сохраняет свой бизнес в России. Недавно стало известно, что McDonald's принял решение временно закрыть все рестораны в РФ и приостановить операции на российском рынке. Позже компания PepsiCo тоже решила остановить реализацию своих напитков на территории России на фоне событий на Украине.

До этого Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него. Он с иронией заявил о том, что теперь ему будет "запрещено смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры".

По приказу президента России Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Однако Запад воспринял это как акт агрессии с российской стороны и стал вводить пакет санкций против РФ.

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