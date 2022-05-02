19FortyFive: ВС США ненавидят "Варшавянки" ВМФ РФ из-за их незаметности

Дизель-электрические подлодка класса "Кило" (обозначение субмарин "Варшавянка" и "Палтус", принятое в НАТО) вызывают у военных Соединённых Штатов ненависть. Их нельзя назвать новым классом подлодок, однако военный американский эксперт Питер Сучиу считает, что субмарины достойны уважения.

Всё дело в их незаметности. Они с лёгкостью выполняют разведывательные задачи и патрульные, также подлодки "Палтус" и их улучшенная версия "Варшавянка" служат для для борьбы с надводными кораблями и субмаринами противника. Россия не только сама использует их, но и поставляет Китаю и Алжиру, что совсем плохо для США, пишет Сучиу.

"Варшавянку" американские военные называют "чёрной дырой", ведь в ний сочетается акустическая скрытность и дальность обнаружения целей. А новейший инерциальный навигатор и улучшенная система ракетного вооружения делает российскую подлодку ВМС РФ более эффективной с боевой точки зрения.

"Российская подводная лодка "Чёрная дыра" создана для того, чтобы ВМФ РФ пог превзойти ВМС США", — пишет Сучиу для 19FortyFive.