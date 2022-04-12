Аналитик Петерсен проанализировал стратегию ВМФ России в случае конфликта с НАТО

Директор института морских исследований Майкл Петерсен на страницах The Maritime Executive проанализировал стратегию ВМФ РФ в случае вооруженного конфликта с НАТО. Стоит отметить, что данная точка зрения не отражает официальную позицию Минобороны США.

По мнению аналитика, Минобороны РФ поставило перед ВМФ РФ несколько ключевых задач: быстрая мобилизация, переход на военное положение, изоляция локальных конфликтов и защита экономических интересов России, а также защита свободы судоходства в Мировом океане.

Питерсен заявил, что главным преимуществом ВМФ РФ является географическое положения. Россия имеет выход к нескольким океанам и обладает мощными Северным и Тихоокеанским флотами.

Если начнётся морской конфликт между Россией и НАТО, то, по мнению Питерсена, подлодки рассредоточатся по районам патрулирования в дальней и ближней морских зонах. Потенциальными целями станут Румыния, Польша, Норвегия и Япония. Аналитик заявил, что Москва постарается расширить площадь противостояния, чтобы враг вышел из своих баз. По военным объектам США, в вышеперечисленных странах, Россия будет наносить высокоточные удары с подлодок. Эксперт подчеркнул, что для ударов по большей части Северной, Восточной и Центральной Европы российским кораблям даже не нужно будет выходить из "своего" моря.

Майкл Петерсен призывает власти США и стран НАТО не игнорировать растущий потенциал ВМФ РФ.