Медведев: Украина бесцеремонно садится на шею европейским спонсорам

Украина продолжает требовать, чтобы "европейские спонсоры" предоставляли ей ещё больше оружия, наёмников и денег. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик напомнил: Киев объявил "врагами Украины" президента Хорватии Зорана Милановича и премьера Венгрии Виктора Орбана. Как отметил Медведев, на Украине возмущены тем, что "жадные европейские лидеры" не хотят раскошеливаться на помощь ВСУ, которые борются с "тиранией русского мира".

"Украина всё более бесцеремонно садится своим раскормленным западным ленд-лизом телом прямо на шею европейским спонсорам. Американцев пока ещё побаивается", — указал зампред Совбеза.

Он призвал руководителей Франции, ФРГ, Италии и других стран опасаться подобного поведения Киева.

"Берегитесь. Вы тоже под подозрением!" — заключил политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что страна готова платить за поставки российского газа рублями.