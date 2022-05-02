Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внесли в списки украинского портала "Миротворец", который публикует перечень "врагов Украины".
Глава венгерского правительства Виктор Орбан попал в перечень "врагов Украины" на скандальном украинском ресурсе "Миротворец". Его обвиняют в антиукраинской пропаганде и называют "пособником российских военных преступников".
Орбан обвиняется в отказе пропускать через территорию Венгрии западное вооружение для киевского режима, а возглавляемый им кабинет министров не поддерживает эмбарго на российский газ даже в долгосрочной перспективе и одобряет требования Кремля о расчётах с "Газпромом" в рублях.
Портал "Миротворец", созданный после "Крымской весны", сначала публиковал данные украинских журналистов и граждан донецких республик, которых перечислял к "изменникам родины". Позже туда стали включать иностранцев за "антиукраинскую политическую деятельность".
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