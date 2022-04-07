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Автор Елена Федорова

Венгрия выступила против санкций в энергетике в отношении России

Мир

Венгрия категорически против санкций в энергетике в отношении России, страна не готова их поддерживать, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия выступила против санкций в энергетике в отношении России

"Сийярто повторил, что Венгрия отвергает любые санкции в отношении российской нефти и газа, добавив, что введение любых санкций на деятельность, связанную с ядерной энергией, также является "красной линией" для Венгрии", — сообщается в статье Reuters.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил желание пригласить президента России Владимира Путина на мирные переговоры в свою страну. По его словам, туда же должны приехать президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон.

Политолог и доктор экономических наук Иосиф Дискин ответил, заинтересована ли Россия в мирных переговорах в Венгрии, и рассказал, на каких условиях Путин примет в этом участие.

По приказу президента РФ 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Однако Запад воспринял это как акт агрессии и начал вводить санкции против РФ,

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия венгрия евросоюз петер сийярто
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