РФ заинтересована в мирных переговорах в Венгрии, заявил политолог Дискин

Политолог и доктор экономических наук Иосиф Дискин ответил Pravda.Ru, заинтересована ли Россия в мирных переговорах в Венгрии, приглашение на которые получил президент РФ Владимир Путин от венгерского премьера Виктора Орбана.

"Россия заинтересована. Венгрия — член НАТО, член Евросоюза, страна, которая отказалась вступать в любые санкции против РФ. Но Путин сто раз говорил, что его интересуют не переговоры ради переговоров. Здесь нужно принципиальное решение тех задач, которые Россия ставила перед собой, начиная специальную военную операцию, а именно: демилитаризацию, денацификацию Украины, признание того, что Крым является частью РФ, признание того, что Донецк и Луганск являются независимыми государствами", — объяснил он.

Однако переговорщики от Украины не готовы и боятся принять на себя достаточно тяжёлые, но необходимые политические решения, они говорят, что все ключевые вопросы может разрешить только их президент, заметил Дискин.

Кроме того, политолог уверен: если условия РФ будут приняты, на Украине начнётся военный переворот, и лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому уже не придётся возвращаться на украинскую территорию.

Ранее премьер-министр Венгрии выразил желание пригласить президента России на мирные переговоры в свою страну. По его словам, туда же должны приехать президент Украины и французский лидер Эммануэль Макрон, и Путин согласился, но сказал, что у него будут условия.