Без России не выжить: "газовое чудо" Польши разбилось о суровую реальность

Попытка польских властей обрести энергетическую независимость от России наглядно показала Европе невозможность отказа от российского природного газа.

Евросоюз возлагал большие надежды на "газовое чудо" Польши, но реализации фантастического проекта помешала суровая реальность, отметил эксперт в сфере энергобезопасности, представитель Финуниверситета при Правительстве РФ Игорь Юшков в эфире канала ТВЦ.

Как напомнил Юшков, Варшава уже который год пытается полностью исключить закупку российского природного газа, заключив взамен контракт с Норвегией и надеясь на американский СПГ. Задуманная энергетическая стратегия Польша должна была стать примером для всей Европы, но не смогла оправдать ожиданий. Польское "газовое чудо" не случилось - перестав закупать сырьё в России страна столкнулась с новым энергетическим кризисом.

"Польша без российского газа будет испытывать дефицит. Ставка делалась на достройку к октябрю газопровода из Норвегии. Газопровод должен быть заполнен на 10 млрд кубов, а они нашли только три" - пояснил Юшков.

Брюссель искренне рассчитывал, что отказавшись от российского "чёрного золота" Польша подаст пример всему Европейскому союзу. Пусть и поздно, но Варшаву осознала, что Baltic Pipe и американский СПГ попросту не справятся со всеми энергетическими потребностями страны.