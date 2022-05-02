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Автор Юлия Миленина

Гуляс: Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза против российского газа

Мир

Венгрия наложит вето на инициативы Европейского союза, связанные с ограничением поставок российских энергоресурсов. Об этом заявил глава кабинета министров страны Гергели Гуляс.

Гуляс: Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза против российского газа

По его словам, санкции против российского газа требуют единой позиции ЕС. Как отметил политик, Еврокомиссия не сможет ввести эмбарго на энергоресурсы из РФ, так как Венгрия выступает против такого шага.

"Мы ясно дали понять, что никогда не поддержим распространение санкций ЕС против России на сферу энергетики", — сказал Гуляс в эфире HirTV.

Он подчеркнул: в ЕС не утверждали никаких ограничений, которые бы препятствовали расчётам за поставки российского газа в рублях. Гуляс уточнил, что эти процедуры регулируются гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.

6 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна готова платить за газ из РФ в рублях.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы венгрия
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