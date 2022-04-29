Жители Крыма хотели бы объединиться с Херсонской областью и стереть границу между регионами после окончания российской спецоперации по демилитаризации Украины. Об этом заявил бывший министр транспорта республики Анатолий Цуркин.
По его словам, у крымчан много родственников в Херсонской области. Кроме того, он подчеркнул: освобождённый от украинских националистов регион нуждается в поставках продуктов питания, а их можно нарастить только с территории полуострова.
"Для крымчан было бы важно, чтобы границ между полуостровом и Херсонской областью не было", — сказал Цуркин в интервью изданию "Украина.ру".
Он считает, что Крым и Херсонская область должны стать территориями с упрощённым доступом друг к другу. Как отметил экс-министр, это важно для сохранения социальных и культурных связей.
Ранее советник президента РФ Богдан Безпалько сообщил, что после завершения спецоперации Херсонская область войдёт в состав России.
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