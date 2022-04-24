Американцы обвинили Зеленского в нежелании завершать конфликт на Украине

Американские пользователи соцсетей считают, что президент Украины Владимир Зеленский готов жертвовать жизнями людей ряди новых поставок вооружения. Они потребовали от него оставить мир в покое и самому решать свои проблемы.

С жёсткими комментариями в адрес Зеленского выступили читатели The Hill, которые негативно отреагировали на его слова о том, что российские войска якобы намерены вторгнуться в Молдавию и в другие государства региона.

Пользователи соцсетей назвали украинского президента трусом и обвинили в нежелании вести переговоры с Москвой. Они уверены, что Зеленский ради новых поставок оружия готов жертвовать украинцами.

"Он предпочитает проливать кровь украинцев, а не вести переговоры", — написал один из читателей The Hill. "Не нужно рассказывать нам об этом трусливом убийце. Нет никакого уважения к "президенту", который устроил мировое рекламное турне в то время, пока его народ ведет сражение, в котором не может победить", — добавил другой комментатор. "Решай свои проблемы с Россией, а остальной мир оставь в покое", — заключил третий пользователь.