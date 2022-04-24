Американские пользователи соцсетей считают, что президент Украины Владимир Зеленский готов жертвовать жизнями людей ряди новых поставок вооружения. Они потребовали от него оставить мир в покое и самому решать свои проблемы.
С жёсткими комментариями в адрес Зеленского выступили читатели The Hill, которые негативно отреагировали на его слова о том, что российские войска якобы намерены вторгнуться в Молдавию и в другие государства региона.
Пользователи соцсетей назвали украинского президента трусом и обвинили в нежелании вести переговоры с Москвой. Они уверены, что Зеленский ради новых поставок оружия готов жертвовать украинцами.
"Он предпочитает проливать кровь украинцев, а не вести переговоры", — написал один из читателей The Hill.
"Не нужно рассказывать нам об этом трусливом убийце. Нет никакого уважения к "президенту", который устроил мировое рекламное турне в то время, пока его народ ведет сражение, в котором не может победить", — добавил другой комментатор.
"Решай свои проблемы с Россией, а остальной мир оставь в покое", — заключил третий пользователь.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.