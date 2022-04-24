Соратник Зеленского угрожает убийством оппозиционным депутатам

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов "посоветовал" депутатам Верховной Рады из "Платформы за жизнь и мир" (бывшей ОПЗЖ) уйти из парламента, иначе ВСУ "вынесут их вперед ногами и не факт, что живыми".

На Украине на сегодняшний день абсолютно не осталось не только оппозиционных сил, но и запрещено какое-то альтернативное мнение. В еще неденацифицированной стране царит русофобия и ложь. Лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук до сих пор находится в застенках СБУ. Его супруга Оксана заявляла, что её мужа там даже могут пытать.

На днях Данилов заявлял, что ВСУ уничтожат Крымский мост, когда будет такая возможность. Однако когда она появится, Данилов не сообщил. Но можно предполагать, что вместе с каким-то западным вооружением, которое клянчит каждый день Зеленский.

Недавно глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов набросился на ФРГ из-за промедления в поставках оружия.

"Немцы должны украинцам за Вторую мировую!" — напрямую сказал глава СНБО.