Мадуро: Колумбия готовит нападение на Венесуэлу

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес готовит нападение на Венесуэлу. Об этом заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро, сообщает Venezolana de Television.

По словам Мадуро, в Колумбии идёт подготовка диверсионных групп, которые должны будут незаметно проникнуть в соседнюю страну и атаковать сотрудников силовых структур.

"Эти группы бандитов, преступников будут атаковать полицейских и военных, нападать на силы безопасности", — сказал Мадуро.

Он провёл аналогии с действиями наркобаронов, которые точно так же убивали сотрудников полиции, чтобы сломить дух силовиков.

"Их цель — напасть и убить полицейских, как это сделали Пабло Эскобар Гавириа и мафия торговцев наркотиками. Убить полицейских, чтобы полиция потеряла боевой дух и эффективность", — заявил венесуэльский лидер.

Мадуро подчеркнул, что Каракас внимательно следит за планами Боготы.