Дуке: Колумбия может заменить энергоносители РФ — "На Москву нельзя положиться"

Колумбия способна заместить часть импортируемых Россией энергоносителей, заявил президент страны Иван Дуке. По его словам, на Москву "уже нельзя полагаться" и ЕС должны искать альтернативных поставщиков.

Как подчеркнул Дуке, для этих целей Колумбия может нарастить добычу сырья, и уточнил, что ресурсов у государства достаточно.

"Может ли Колумбия внести свой вклад в решение этой проблемы? Ответ — да", — сказал Дуке в эфире CNN.

Дуке уточнил, что страна способна частично обеспечить топливом Северную Америку и Европу. По его словам, Колумбия имеет большие запасы угля, не тратя на его добычу энергию.