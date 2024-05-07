Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разбившийся американский самолет стал популярным местом для дайвинга в Египте
JEP: чтение художественной литературы связано с лучшими когнитивными способностями
Маникюр, который не выражает индивидуальности или стиля
Футболист Артём Дзюба показал сына
Бывшую жену Данко вместе с особенной дочерью выгнали с территории Храма
Эксперты рассказали, о чем говорит то, что кошка пьет воду с лапы
Супруга Носкова заверила, что артиста выпишут из больницы в ближайшие дни
Как научиться быстро бегать на короткие дистанции?
Беременная Арзамасова улетела в Турцию с мужем и сыном
Этот многолетник образует красивые цветущие поляны: отличается неповторимой красотой и лёгким уходом

Почему стоит посадить эритрониум

1:18
Садоводство » Цветы

Эритрониум, также известный как кандык, — это многолетник, который отличается неповторимой красотой и лёгким уходом. Луковицы этого растения, напоминающие белые клыки, не прикрыты чешуйками.

Почему стоит посадить эритрониум
Фото: commons.wikimedia.org by Meneerke bloem is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Эритрониум принадлежит к семейству Лилейные и произрастает на разных континентах. Его разнообразие включает 29 видов, некоторые из которых защищены и растут в культуре.

Кандык, как луковичное растение, зацветает ранней весной. Он может быть жёлтого, розового, белого или сиреневого цвета, в зависимости от сорта. Высота растения составляет до 30 см или более.

Эритрониум хорошо растёт как на солнечных, так и на теневых участках, что делает его идеальным для украшения сада под кронами деревьев или кустарников. Он легко выживает на протяжении нескольких лет, образуя красивые цветущие поляны.

Этот многолетник требует умеренно влажной рыхлой почвы с нейтральной кислотностью. Он может быть использован для срезки в букеты, но его прекрасный вид лучше всего наслаждаться в саду, где его цветы, напоминающие миниатюрные лилии, создают неповторимое весеннее зрелище.

Кандык Европейский , кандык Собачий зуб , Эритрониум . Erythronium .
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Делимся советами любителям петунии
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Истеблишмент Польши шокирован бегством известного судьи в Минск Любовь Степушова Французские наёмники в рядах ВСУ. Смерть на чужбине и забвение Дмитрий Плотников Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Прилучный обжаловал решение Головинского суда о начислении алиментов бывшей жене
Экс-басиста "Короля и Шута" проверят на экстремизм из-за слов о россиянах
Рассказываем о пожарном жуке
Миллионер рассказал, почему он всегда летает эконом-классом
Собчак оценила наряд Дженнифер Лопес на Met Gala
Филипп Киркоров сообщил о съёмках в полнометражном фильме
Кинологи рассказали, как понять, умный питомец или нет
Серябкина отправилась на свидание с мужем в черном облегающем платье с декольте
Простые советы: как избавиться от отечности
У Волковой "волосы встали дыбом" от новости про "похороны" Клюева в "Ворониных"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников