Этот многолетник образует красивые цветущие поляны: отличается неповторимой красотой и лёгким уходом

Почему стоит посадить эритрониум

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Эритрониум, также известный как кандык, — это многолетник, который отличается неповторимой красотой и лёгким уходом. Луковицы этого растения, напоминающие белые клыки, не прикрыты чешуйками.

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Эритрониум принадлежит к семейству Лилейные и произрастает на разных континентах. Его разнообразие включает 29 видов, некоторые из которых защищены и растут в культуре.

Кандык, как луковичное растение, зацветает ранней весной. Он может быть жёлтого, розового, белого или сиреневого цвета, в зависимости от сорта. Высота растения составляет до 30 см или более.

Эритрониум хорошо растёт как на солнечных, так и на теневых участках, что делает его идеальным для украшения сада под кронами деревьев или кустарников. Он легко выживает на протяжении нескольких лет, образуя красивые цветущие поляны.

Этот многолетник требует умеренно влажной рыхлой почвы с нейтральной кислотностью. Он может быть использован для срезки в букеты, но его прекрасный вид лучше всего наслаждаться в саду, где его цветы, напоминающие миниатюрные лилии, создают неповторимое весеннее зрелище.