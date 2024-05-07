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Чтение художественной литературы может улучшить ваш интеллект: удивительные выводы нового исследования

JEP: чтение художественной литературы связано с лучшими когнитивными способностями

1:09
Наука

Новое исследование выявило небольшие, но значимые когнитивные преимущества от чтения художественной литературы, особенно в областях вербальных навыков, эмпатии и понимания точек зрения других.

JEP: чтение художественной литературы связано с лучшими когнитивными способностями
Фото: commons.wikimedia.org by TeresaAraujo05 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследование включало два метаанализа, объединивших данные нескольких экспериментов для обеспечения статистической силы и обобщения результатов. Первый метаанализ сфокусирован на экспериментальных исследованиях, второй — на корреляционных исследованиях долгосрочного чтения художественной литературы, сообщает Journal of Experimental Psychology (JEP).

Результаты показали, что чтение художественной литературы улучшает социальные когнитивные навыки, такие как эмпатия и теория разума, а также вербальные и общие когнитивные способности. Эти преимущества более выражены по сравнению с другими видами деятельности, такими как чтение научной литературы или бездействие. Несмотря на это, наблюдательные исследования выявляют более сильные корреляции, что поднимает вопросы о причинно-следственных связях.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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