Появились подробности состояния здоровья Николая Носкова после госпитализации

Народный артист России, экс-солист группы "Парк Горького" Николай Носков будет выписан из больницы в ближайшие дни. Об этом рассказала супруга музыканта в беседе с "АиФ".
Женщина подтвердила, что врачам удалось стабилизировать состояние Носкова.
"Курс лечения, который он сейчас проходит, по идее, плановый, он все равно должен был его пройти. Сейчас все в норме. Оснований для беспокойства нет", — говорит она.
Марина Носкова также отметила, что все концерты, запланированные на июнь, состоятся согласно расписанию.
Николай Носков семь лет назад перенес инсульт, в результате которого оказался в инвалидном кресле. Однако он продолжает концертную деятельность.
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