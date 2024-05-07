Появились подробности состояния здоровья Николая Носкова после госпитализации

Супруга Носкова заверила, что артиста выпишут из больницы в ближайшие дни

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Народный артист России, экс-солист группы "Парк Горького" Николай Носков будет выписан из больницы в ближайшие дни. Об этом рассказала супруга музыканта в беседе с "АиФ".

Фото: youtube.com by канал Николай Носков is licensed under public domain

Женщина подтвердила, что врачам удалось стабилизировать состояние Носкова.

"Курс лечения, который он сейчас проходит, по идее, плановый, он все равно должен был его пройти. Сейчас все в норме. Оснований для беспокойства нет", — говорит она.

Марина Носкова также отметила, что все концерты, запланированные на июнь, состоятся согласно расписанию.

Николай Носков семь лет назад перенес инсульт, в результате которого оказался в инвалидном кресле. Однако он продолжает концертную деятельность.

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