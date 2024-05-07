Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить запечённый картофель в фольге на гриле
Разбившийся американский самолет стал популярным местом для дайвинга в Египте
JEP: чтение художественной литературы связано с лучшими когнитивными способностями
Маникюр, который не выражает индивидуальности или стиля
Почему стоит посадить эритрониум
Футболист Артём Дзюба показал сына
Бывшую жену Данко вместе с особенной дочерью выгнали с территории Храма
Эксперты рассказали, о чем говорит то, что кошка пьет воду с лапы
Как научиться быстро бегать на короткие дистанции?
Появились подробности состояния здоровья Николая Носкова после госпитализации

Супруга Носкова заверила, что артиста выпишут из больницы в ближайшие дни

0:53
Шоу-бизнес

Народный артист России, экс-солист группы "Парк Горького" Николай Носков будет выписан из больницы в ближайшие дни. Об этом рассказала супруга музыканта в беседе с "АиФ".

Супруга Носкова заверила, что артиста выпишут из больницы в ближайшие дни
Фото: youtube.com by канал Николай Носков is licensed under public domain

Женщина подтвердила, что врачам удалось стабилизировать состояние Носкова.

"Курс лечения, который он сейчас проходит, по идее, плановый, он все равно должен был его пройти. Сейчас все в норме. Оснований для беспокойства нет", — говорит она.

Марина Носкова также отметила, что все концерты, запланированные на июнь, состоятся согласно расписанию.

Николай Носков семь лет назад перенес инсульт, в результате которого оказался в инвалидном кресле. Однако он продолжает концертную деятельность.

Ранее Елизавета Арзамасова рассказала об отъезде из России.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Делимся советами любителям петунии
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Истеблишмент Польши шокирован бегством известного судьи в Минск Любовь Степушова Французские наёмники в рядах ВСУ. Смерть на чужбине и забвение Дмитрий Плотников Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Прилучный обжаловал решение Головинского суда о начислении алиментов бывшей жене
Экс-басиста "Короля и Шута" проверят на экстремизм из-за слов о россиянах
Рассказываем о пожарном жуке
Миллионер рассказал, почему он всегда летает эконом-классом
Собчак оценила наряд Дженнифер Лопес на Met Gala
Филипп Киркоров сообщил о съёмках в полнометражном фильме
Кинологи рассказали, как понять, умный питомец или нет
Серябкина отправилась на свидание с мужем в черном облегающем платье с декольте
Простые советы: как избавиться от отечности
У Волковой "волосы встали дыбом" от новости про "похороны" Клюева в "Ворониных"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников