Елизавета Арзамасова после новостей о второй беременности покинула Россию

Российская актриса Елизавета Арзамасова в своем блоге рассказала, что вместе с мужем, фигуристом Ильей Авербухом, и сыном Львом улетела из России в Турцию на отдых.
Ожидающая скорого пополнения в семье артистка призналась, что отдых будет краткосрочным, но наполненным различными планами и событиями.
"Боже, у нас столько планов, как жаль, что так мало дней", — отметила звезда "Папиных дочек".
Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха в 2020 году, а уже в августе 2021 года они стали родителями — на свет появился их сын Лев. В настоящее время супруги ждут второго ребенка.
Продюсер ледовых шоу старше своей жены на 22 года.
Ранее адвокат певицы Славы призвала Киркорова извиниться.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.