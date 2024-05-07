Елизавета Арзамасова после новостей о второй беременности покинула Россию

Беременная Арзамасова улетела в Турцию с мужем и сыном

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Елизавета Арзамасова в своем блоге рассказала, что вместе с мужем, фигуристом Ильей Авербухом, и сыном Львом улетела из России в Турцию на отдых.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Елизаветы Арзамасовой в Инстаграм is licensed under public domain

Ожидающая скорого пополнения в семье артистка призналась, что отдых будет краткосрочным, но наполненным различными планами и событиями.

"Боже, у нас столько планов, как жаль, что так мало дней", — отметила звезда "Папиных дочек".

Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха в 2020 году, а уже в августе 2021 года они стали родителями — на свет появился их сын Лев. В настоящее время супруги ждут второго ребенка.

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