Анти-тренды в нейл-дизайне: избегайте этих ошибок для стильного образа

Маникюр, который не выражает индивидуальности или стиля

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы обсудили последние тенденции в мире нейл-искусства, однако не стоит забывать о деталях в дизайне, которые могут выдать плохой вкус. Неверное применение нейл-дизайна может испортить даже самый стильный образ, поэтому мы хотим поделиться нашим списком анти-трендов.

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Строгие стилеты: форма ногтей имеет огромное значение. Сегодня стилеты, особенно на ногтях натуральной длины, вызывают больше недоумения, чем восхищения. Это не только неудобно, но и крайне несовременно.

Мультяшечный дизайн: несмотря на популярность, мультяшные персонажи на ногтях могут придать образу неприятно дешевый вид. Если хотите сохранить элегантность и женственность, стоит выбрать более спокойные и утонченные дизайны.

Кружевной маникюр: этот дизайн, популярный несколько лет назад, сегодня выглядит устаревшим. Даже в зимний сезон кружевные узоры могут придать образу излишнюю тяжесть. Предпочтительнее выбирать графические узоры, которые актуальны этим летом и будут в тренде в следующем сезоне.