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Футболист Артём Дзюба опубликовал фото с младшим сыном Александром

Футболист Артём Дзюба показал сына

0:47
Шоу-бизнес

Экс-капитан сборной России по футболу Артём Дзюба показал подрастающего наследника.

Футболист Артём Дзюба показал сына
Фото: https://www.instagram.com/artem.dzyuba by Инстаграм Артёма Дзюбы is licensed under public doman

Артём Дзюба опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме"* фото с младшим сыном Александром, который родился в мае 2021 года.

Подписчики осыпали малыша и его отца комплиментами.

"Папин сын, очень похож на вас";

"Все из одного ларца", — писали фолловеры под постом спортсмена.

У Дзюбы есть также двое старших сыновей — Никита 2013 года рождения и Максим 2016 года рождения. Всех сыновей футболисту подарила его супруга Кристина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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