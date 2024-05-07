Футболист Артём Дзюба опубликовал фото с младшим сыном Александром

Экс-капитан сборной России по футболу Артём Дзюба показал подрастающего наследника.
Артём Дзюба опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме"* фото с младшим сыном Александром, который родился в мае 2021 года.
Подписчики осыпали малыша и его отца комплиментами.
"Папин сын, очень похож на вас";
"Все из одного ларца", — писали фолловеры под постом спортсмена.
У Дзюбы есть также двое старших сыновей — Никита 2013 года рождения и Максим 2016 года рождения. Всех сыновей футболисту подарила его супруга Кристина.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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