Футболист Артём Дзюба опубликовал фото с младшим сыном Александром

Футболист Артём Дзюба показал сына

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-капитан сборной России по футболу Артём Дзюба показал подрастающего наследника.

Фото: https://www.instagram.com/artem.dzyuba by Инстаграм Артёма Дзюбы is licensed under public doman

Артём Дзюба опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме"* фото с младшим сыном Александром, который родился в мае 2021 года.

Подписчики осыпали малыша и его отца комплиментами.

"Папин сын, очень похож на вас"; "Все из одного ларца", — писали фолловеры под постом спортсмена.

У Дзюбы есть также двое старших сыновей — Никита 2013 года рождения и Максим 2016 года рождения. Всех сыновей футболисту подарила его супруга Кристина.

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