Лакает воду с лапы: о чем говорит столь необычное поведение питомца

Эксперты рассказали, о чем говорит то, что кошка пьет воду с лапы

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — это уникальные и таинственные создания, чье поведение может показаться необычным. Например, многие кошки предпочитают перед питьем окунуть лапу в миску с водой. Рассмотрим основные причины такого поведения.

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Инстинктивное поведение: в природных условиях кошки могут сталкиваться с грязной или зараженной водой. Перед тем как пить, они тестировали воду, опуская в нее лапу, чтобы оценить ее качество, температуру и запах. Этот инстинкт сохраняется и у домашних кошек, даже если вода чистая.

Личные предпочтения: кошки очень чувствительны и избирательны. Некоторым из них нравится пить воду, подхватывая ее лапой, что может казаться им более приятным и удобным способом утолить жажду. Это также может быть способом избежать контакта усов и носа с краями миски или поверхностью воды.

Наличие проблем: если кошка окунает лапу в миску, это может быть знаком недовольства самой миской или качеством воды. Возможно, миска слишком глубокая или неудобная, а вода старая или неприятно пахнет. Кошка может пытаться этим способом перемешать воду, чтобы она показалась свежее, или же пытается привлечь ваше внимание из-за стресса или скуки.

Понимание причины такого поведения вашей кошки требует наблюдения за ее привычками и условиями содержания. В случае любых признаков беспокойства или недомогания необходимо обратиться к ветеринару. Если же кошка просто наслаждается таким способом питья, лучше поддержать ее в этом, не отучая от привычки.