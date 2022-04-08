Песков: России есть куда переориентировать поставки угля в случае отказа ЕС

Россия планирует перенаправлять идущий на экспорт уголь на альтернативные рынки по мере того, как на фоне новых санкций от российских энергоресурсов будут отказываться европейские страны. Однако пока российский уголь по-прежнему продолжает пользоваться высоким спросом у европейских покупателей. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Разумеется, уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром, потоки угля по мере того, как будут отказываться от потребления в Европе… будут переориентироваться на альтернативные рынки", — сказал Песков представителям прессы.

Ранее стало известно о согласовании нового, пятого по счёту пакета антироссийских санкций, согласно которому европейские страны обязуются постепенно отказаться от поставок угля из России.

Помимо Европы, о своём намерении отказаться от российского угля заявила Япония в лице премьер-министра страны Фумио Кисиды. Он сообщил, что импорт угля из РФ будет постепенно сокращаться для того, чтобы в будущем полностью от него отказаться.