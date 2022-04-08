Россия планирует перенаправлять идущий на экспорт уголь на альтернативные рынки по мере того, как на фоне новых санкций от российских энергоресурсов будут отказываться европейские страны. Однако пока российский уголь по-прежнему продолжает пользоваться высоким спросом у европейских покупателей. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Разумеется, уголь по-прежнему является весьма востребованным товаром, потоки угля по мере того, как будут отказываться от потребления в Европе… будут переориентироваться на альтернативные рынки", — сказал Песков представителям прессы.
Ранее стало известно о согласовании нового, пятого по счёту пакета антироссийских санкций, согласно которому европейские страны обязуются постепенно отказаться от поставок угля из России.
Помимо Европы, о своём намерении отказаться от российского угля заявила Япония в лице премьер-министра страны Фумио Кисиды. Он сообщил, что импорт угля из РФ будет постепенно сокращаться для того, чтобы в будущем полностью от него отказаться.
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