Новая достопримечательность для дайверов: разбившийся в Красном море американский самолет

Разбившийся американский самолет стал популярным местом для дайвинга в Египте

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новое место для дайвинга становится популярным среди туристов в Египте. Американский самолет Grumman HU-16 Albatross, который разбился и был недавно обнаружен в Красном море, привлекает внимание любителей подводного мира, сообщает местная пресса. Район, где находятся обломки самолета, превратился в новую достопримечательность для дайверов.

Фото: defenseimagery.mil by CEC Adam Winters is licensed under Public domain

Первые экскурсионные туры к месту крушения прошли недавно и вызвали большой интерес. Посетители могут исследовать обломки амфибийного самолета на глубине от 5 до 14 метров в песчаных отложениях. На частях самолета начали расти кораллы, создавая уникальный подводный пейзаж. В районе также можно наблюдать разнообразие морских рыб.

Самолет Grumman HU-16 Albatross, выпускавшийся в США с 1947 по 1959 год, изначально использовался американскими ВМС и береговой охраной, а затем эксплуатировался и другими странами.