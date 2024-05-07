Новая достопримечательность для дайверов: разбившийся в Красном море американский самолет

Новое место для дайвинга становится популярным среди туристов в Египте. Американский самолет Grumman HU-16 Albatross, который разбился и был недавно обнаружен в Красном море, привлекает внимание любителей подводного мира, сообщает местная пресса. Район, где находятся обломки самолета, превратился в новую достопримечательность для дайверов.
Первые экскурсионные туры к месту крушения прошли недавно и вызвали большой интерес. Посетители могут исследовать обломки амфибийного самолета на глубине от 5 до 14 метров в песчаных отложениях. На частях самолета начали расти кораллы, создавая уникальный подводный пейзаж. В районе также можно наблюдать разнообразие морских рыб.
Самолет Grumman HU-16 Albatross, выпускавшийся в США с 1947 по 1959 год, изначально использовался американскими ВМС и береговой охраной, а затем эксплуатировался и другими странами.
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