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"С собаками нельзя!": бывшую жену Данко с их особенной дочерью прогнали с территории Храма

Бывшую жену Данко вместе с особенной дочерью выгнали с территории Храма

1:08
Шоу-бизнес

Бывшая жена певца Данко в своем блоге рассказала, что им с особенной дочерью не позволили освятить яйца и кулич на территории Храма из-за собак.

Бывшую жену Данко вместе с особенной дочерью выгнали с территории Храма
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Устюменко в Инстаграм is licensed under public domain

Наталия Устюменко отметила, что, как оказалось, находиться на территории Храма вместе с питомцами нельзя.

"При том, что они только на Агате. Территория Храма, оказывается, не для всех. Вот так отваживают людей от церкви! А если человек и так слаб в своей вере? Если он пришёл искать поддержки? А его за какой-нибудь платок, собачку или брюки выпроваживают", — возмутилась женщина.

Экс-супруга артиста призналась, что её дочь чувствует себя спокойнее рядом с животными, поэтому она не стала спорить, а просто ушла с территории Храма.

У Данко от бывшей супруги есть две дочери — Соня и Агата. Артист признавался, что из-за экс-возлюбленной прекратил общение с наследницами, которых женщина, по его словам, настроила против отца.

Ранее супруга Николая Носкова рассказала о состоянии госпитализированного артиста.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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