Украинские власти заявили об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя

Украинские власти планируют провести эвакуацию мирных жителей Мариуполя по гуманитарному коридору 21 апреля. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Сегодня продолжаем эвакуацию женщин, детей и лиц пожилого возраста. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра «Порт-Сити» в 14.00", - написала чиновница в своём Telegram-канале.

Она отметила сложность ситуации с безопасностью в городе, предупредила о возможных изменениях в планах эвакуации в связи с этим и призвала жителей Мариуполя следить за сообщениями украинских властей .

Согласно сведениям Верещук, накануне, 20 апреля, по гуманитарному коридору из Мариуполя смогли выехать четыре эвакуационных автобуса.

"Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье", - сообщила вице-премьер.