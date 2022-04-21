Украинские власти планируют провести эвакуацию мирных жителей Мариуполя по гуманитарному коридору 21 апреля. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Сегодня продолжаем эвакуацию женщин, детей и лиц пожилого возраста. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра «Порт-Сити» в 14.00", - написала чиновница в своём Telegram-канале.
Она отметила сложность ситуации с безопасностью в городе, предупредила о возможных изменениях в планах эвакуации в связи с этим и призвала жителей Мариуполя следить за сообщениями украинских властей .
Согласно сведениям Верещук, накануне, 20 апреля, по гуманитарному коридору из Мариуполя смогли выехать четыре эвакуационных автобуса.
"Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье", - сообщила вице-премьер.
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