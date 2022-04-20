Захарова обвинила Киев в препятствовании эвакуации мирных жителей в РФ

Украинские власти препятствуют эвакуации мирного населения в РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Киевский режим продолжает оказывать страшное воздействие на ситуацию в гуманитарном плане, отказывая мирным жителям в эвакуации в Россию", — сказала Захарова в ходе брифинга.

По её словам, украинскими властями удерживаются также 76 судов из 18 стран вместе с их экипажами.

Захарова отметила, что российскими военными ежедневно открываются гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из опасных районов Украины. Согласно сведениям представителя МИД, в РФ выехали уже около 900 тысяч украинцев.

По словам Захаровой, российские власти намерены сделать всё возможное для эвакуации иностранцев с Украины.

"Эвакуация иностранных граждан из зоны боевых действий была и остаётся одним из приоритетов российской стороны. Будем и впредь делать все возможное для решения связанных с этим задач", — заявила представитель МИД.