Украинские власти препятствуют эвакуации мирного населения в РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Киевский режим продолжает оказывать страшное воздействие на ситуацию в гуманитарном плане, отказывая мирным жителям в эвакуации в Россию", — сказала Захарова в ходе брифинга.
По её словам, украинскими властями удерживаются также 76 судов из 18 стран вместе с их экипажами.
Захарова отметила, что российскими военными ежедневно открываются гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения из опасных районов Украины. Согласно сведениям представителя МИД, в РФ выехали уже около 900 тысяч украинцев.
По словам Захаровой, российские власти намерены сделать всё возможное для эвакуации иностранцев с Украины.
"Эвакуация иностранных граждан из зоны боевых действий была и остаётся одним из приоритетов российской стороны. Будем и впредь делать все возможное для решения связанных с этим задач", — заявила представитель МИД.
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