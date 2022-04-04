В Киеве заявили об открытии гумкоридоров из Мариуполя и Луганской области

Открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и городов Луганской области согласовали на 4 апреля власти Украины, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук.

"Сегодня будет работать гуманитарный коридор из Мариуполя до Запорожья, маршрут будет работать для личного транспорта», - цитирует чиновницу ТАСС.

По словам Верещук, в понедельник запланирована также эвакуация мирных жителей их Лисичанска, Попасной, Рубежного, Северодонецка и села Нижнее в Луганской области.

Накануне, 3 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинская сторона сорвала гуманитарные операции в районе Мариуполя. По словам военного, 4 апреля будет открыт гумкоридор для иностранцев и мирных жителей из Мариуполя. Мизинцев сообщил также о готовности РФ к обеспечению захода в порт Бердянск и выхода из него судов для проведения эвакуации.