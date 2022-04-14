Премьер Саксонии Кречмер выступил против поставок тяжёлых вооружений Украине

Поставки тяжёлых вооружений Украине недопустимы для ФРГ, считает премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Как заявил он в беседе с MDR.DE, начав поставки танков или самолётов Киеву, Германия "пересекла бы линию" и стала стороной конфликта, чего допустить нельзя.

"Я с большим беспокойством вижу, что в настоящее время прочные ограждения внешней политики и политики безопасности Германии очень быстро разрушаются. Германия до сих пор не без оснований отказывалась поставлять оружие в районы военных действий", — отметил премьер.

По словам Кречмера, конфликт на Украине должен быть завершён за столом переговоров. И Западу стоит приложить для этого дипломатические усилия.

Ранее правящая коалиция Германии, в которые входят социал-демократы, "зелёные" и Свободная демократическая партия, одобрили поставку тяжёлых вооружений Украине.

"Германия сейчас быстро поставит на Украину тяжелое оружие. Я рад, что мы, фракция СвДП, смогли убедить в этом наших коалиционных партнеров", — заявил накануне эксперт фракции СвДП по вопросам обороны Маркус Фабер.