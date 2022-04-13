В правящей коалиции ФРГ одобрили поставку тяжёлых вооружений Украине

Входящие в правящую коалицию Германии социал-демократы, «зелёные» и Свободная демократическая партия договорились о поставке тяжёлых вооружений Украине. Об этом сообщил эксперт фракции СвДП по вопросам обороны Маркус Фабер.

"Германия сейчас быстро поставит на Украину тяжелое оружие. Я рад, что мы, фракция СвДП, смогли убедить в этом наших коалиционных партнеров", - цитирует Фабера ТАСС.

Ранее о необходимости поддержки Украины и её потребности в тяжёлых вооружениях заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии защищаться. Что ясно, так это то, что Украина нуждается в военных средствах, прежде всего, в тяжелых вооружениях", — сказала министр на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.