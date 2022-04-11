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Автор Владимир Васютченко

Бербок заявила о необходимости тяжёлых вооружений для Киева

Мир

Киеву требуется продолжение военной поддержки, в том числе поставками тяжёлых вооружений, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече руководителей внешнеполитических ведомств государств — членов ЕС в Люксембурге.

Бербок заявила о необходимости тяжёлых вооружений для Киева

"Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии защищаться. Что ясно, так это то, что Украина нуждается в военных средствах, прежде всего, в тяжелых вооружениях", — цитирует главу МИД ФРГ ТАСС.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости оперативной поставки Украине вооружений, в которых она нуждается.

"Мы, страны-члены ЕС, должны предоставить Украине то, в чем она нуждается", — заявил глава европейской дипломатии.

По словам Борреля, ситуация на Украине должна разрешиться силовым путём, поскольку такие вопросы, как считает дипломат, нужно решать "на поле боя"

"Мы будем обсуждать расширение помощи Украине", — заявил Боррель.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия жозеп боррель анналена бербок
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